الامارات | الإمارات تودع آسيا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تودع آسيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع المنتخب الوطني كأس آسيا 2019 من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام قطر بأربعة أهداف دون رد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في البطولة القارية، ليتأهل منتخب قطر لمواجهة اليابان بعد غد في النهائي على استاد مدينة زايد.

وأهدر "الأبيض" فرصة بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1996، وخرج الفريق من نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2015، إذ حصل المنتخب الوطني على دعم كبير بحضور 38 ألفاً و646 متفرجاً في استاد محمد بن زايد، ولكن الفريق دفع ثمن الاجهاد بعد المواجهة القوية أمام أستراليا في ربع النهائي، الجمعة الماضي، إلى جانب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، بإصابة خليفة مبارك ومحمد أحمد، بينما أسهم دخول هدفين في الشوط الأول في مرمى خالد عيسى، في صعوبة المباراة، بعدما تعددت التمريرات الخاطئة، واتسم أداء اللاعبين بالتوتر وعدم التركيز.