الحضرى: سأعود للمنتخب من بوابة النجوم

أعرب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالانضمام لصفوف نجوم إف سى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحضرى خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء: “صفحة جديدة لى مع فريق النجوم، وأسعى لتحقيق أهدافى مع الفريق الجديد، والجميع يعرف أن الحضرى لا يكل أو يمل، وقادر على العطاء لفترة مقبلة فهدفي العودة للمنتخب بعد أن تراجعت عن الإعتزال الدولي”.

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.

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