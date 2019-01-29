شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم 29 / 1 / 2019 فان دايك مهدد بالغياب عن لقاء ليستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح لخوض مواجهة ليستر سيتى غدا الأربعاء فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

فان دايك مهدد بالغياب عن مواجهة ليستر سيتى

أصبح المدافع الهولندى فيرجل فان ديك مهددا بالغياب عن ليفربول ضد ليستر سيتي في المباراة التى تجمعهما غدًا على ملعب أنفيلد، فى الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الدولى لم يشارك فى مران الأمس بالكامل حيث لم يتعاف نهائيًا من دور البرد الذى تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبى قبل أيام.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" أن مباراة الغد بين ليفربول ضد ليستر سيتى قد تشهد حدثًا استثنائيًا وهو غياب فان ديك الذى شارك فى كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد فى يناير 2018 وذلك عقب انتقاله من ساوثهامبتون مباشرة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد برصيد 60 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة الغد بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.

ويعانى ليفربول من عدة غيابات أبرزها ثنائى الدفاع أرنولد الظهير الأيمن الذى لن يشارك قبل 10 أيام على الأقل وجو جوميز.

مانى يعدد مزايا معسكر دبى

كشف السنغالى ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول عن إستفادة الريدز فى جولته الأخيرة بـ "دبى" قبل مواجهة ليستر سيتى غداً،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

قال مانى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول، :"كانت رحلة رائعة، لم يكن الطقس في أفضل حالاته، ولكنه مقارنة بالطقس في ليفربول أفضل، كانت الرحلة التي استغرقت 4 أيام مهمة للغاية بالنسبة للفريق، وفيرجيل فان ديك بات أقرب من الجميع، عقب هذه الرحلة بدا وكأنه معنا منذ 3 أو 4 سنوات".

أشار المهاجم السنغالى خلال تصريحاته، إلى أن المزيد من اللاعبين الجدد إنضموا إلى صفوف فريق ليفربول مقارنة من العام الماضى ولم يكن لديهم الوقت للتأقلم معهم لكن رحلة دبى ساهمت بنسبة كبيرة فى هذا الأمر وجعلتهم أكثر تقارباً.

دعم مهاجم ليفربول خلال تصريحاته، زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين الذى يغيب عن صفوف الريدز منذ أبريل 2018 بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

تابع مانى قائلاً، :"تعرض تشامبرلين للإصابة، وأعلم جيداً مدى صعوبة ذلك، أحاول التحدث معه والتحقق من حالته لأنه ليس بالأمر السهل، كنت محظوظاً أكثر منه حيث لم أغيب عن المشاركة سوى 3 أشهر، وهو يحلم بالحفاظ على لياقته والمشاركة فى المباريات والفوز بالبطولات".

إختتم مهاجم ليفربول الإنجليزى تصريحاته قائلاً، :"في بعض الأحيان ترغب في منح كل ما لديك على أرض الملعب لجعل اللاعبين المصابين يشعرون بالفخر، كون الأمر ليس سهلاً عليهم أو على أسرهم..الإصابات شيء لا أريد أبداً أن يتعرض له أي لاعب كرة قدم.