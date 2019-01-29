شكرا لقرائتكم محمود البنا حكما لمباراة الهلال السودانى وكوتوكو الغانى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمود البنا، حكمًا لمباراة الهلال السوداني وكوتوكو الغاني، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

ويعاون البنا كلًا من: تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا. الجدير بالذكر أن البنا سيدير مباراة الزمالك مع المقاصة اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز.