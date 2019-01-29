شكرا لقرائتكم قطر تتأهل لنهائى كأس آسيا برباعية فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب المنتخب القطرى موعداً أمام نظيره اليابانى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأسيوية 2019، بعد التغلب على الإمارات بنتيجة 4/0 فى نصف النهائى خلال المباراة التى جمعت الطرفين على ملعب محمد بن زايد بإماراة أبوظبى.

قدم منتخب قطر مباراة كبيرة على الأبيض وهدد مرماه أكثر من مرة طوال أحداث الـ 90 دقيقة واستطاع فى النهاية إقصاء أصحاب الأرض لمواجهة اليابان فى المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية.

حقق المُعز على مهاجم منتخب قطر رقماً قياسياً بعد تسجيل الهدف الثانى لبلاده أمام الإمارات، حيث عادل بعد هدفه الثانى أمام الإمارات الرقم القياسى الذى يحتفظ به على دائى نجم المنتخب الإيرانى كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى نسخة واحدة بكأس أسيا برصيد 8 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافى البطولة حاليًا.

وشهدت المباراة طرد إسماعيل أحمد لاعب منتخب الإمارات بالدقيقة 91 بعد الاعتداء على أحد لاعبى قطر، واستعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد.



إسماعيل مطر

الامارات وقطر

جماهير الإمارات

كرة مشتركة

هجمة لقطر

هدف قطرى