شكرا لقرائتكم الأسترالي أسامة مالك ينضم إلى صفوف الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الباطن التعاقد مع لاعب الوسط الأسترالي أسامة مالك قادماً من ملبورن سيتي الأسترالي لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم ونصف.

وتعاقدت إدارة الباطن في الفترة الحالية مع الغيني إسماعيل بانغورا مهاجم الرائد وجوناثان بينيتس لاعب وسط التعاون بنظام الإعارة، كما جلبت التونسي زياد العونلي.

وبدأ مالك (29 عاماً) مع فريق كوريدون الأسترالي قبل الانتقال إلى مجموعة من الفرق في بلاده، مثل أديلايد يونايتد ونورث كوينزلاند فوري قبل أن يصل إلى ملبورن سيتي الذي خاض معه 57 مباراة في الدوري الأسترالي "أي ليغ"، ويلعب كمحور دفاعي بالإضافة إلى قلب دفاع.

وشارك مالك الذي يعود إلى أصول سودانية من ناحية والده، مع منتخب أستراليا تحت 20 عاماً، ولم يلعب على مستوى المنتخب الأول.