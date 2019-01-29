شكرا لقرائتكم خبر عن طرد وخسارتان.. ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مواجهة الزمالك والمقاصة فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى، أثار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الجدل حول الحكم محمود البنا، بأنه أدار لقاءات للترجى التونسى أكثر من التى أدارها لفريق الزمالك، ثم أعلنت لجنة الحكام أن محمود البنا هو حكم لقاء الفريق الأبيض أمام ممثل الفيوم. ونرصد فى التقرير التالى ماذا يفعل الزمالك عندما تتولى صافرة البنا إدارة مباريات الفريق.

- 14 مباراة أدارها البنا لفريق الزمالك بدءا من 2013 و حتى الآن.

- 8 مباريات انتهت بفوز الزمالك على منافسيه مع محمود البنا.

- 4 تعادلات حققها الزمالك مقابل هزيمتان فقط أمام بتروجت و طلائع الجيش.

- 3/1 نتيجة الزمالك والإنتاج كأول مباراة للبنا مع الفريق الأبيض.

- 4/1 أكبر نتيجة حققها الزمالك مع صافرة البنا أمام الرجاء المطروحى بالدورى.

ومن المواقف التى لا تنساها جماهير الزمالك للبنا أنه قام بطرد على جبر لاعب الفريق السابق، خلال مباراة طلائع الجيش موسم 2015/2016 والتى انتهت بخسارة الأبيض.