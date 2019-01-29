شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 296 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 296 يوماً لم يتذوق فيها الفارس الأبيض طعم الهزيمة أمام أبناء الفيوم، قبل المباراة رقم 12 فى تاريخ لقاءات الزمالك ومصر المقاصة، والتى تقام فى الثامنة مساءً على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الانتصارات فى المسابقة للاستمرار فى تصدر جدول الدورى.

11 مواجهة سابقة جمعت الفريقين حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها فى مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

الفوز الأخير لأبناء الفيوم على نادى الزمالك جاء فى 8 أبريل الماضى بمنافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدور الثانى من دورى الموسم المنقضى، حيث فاز مصر المقاصة فى ذلك الموسم على الزمالك "رايح جاى" فى الدور الأول بنتيجة 3/1، وفى الدور الثانى بنتيجة 1/0.