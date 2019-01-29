شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبة كرة طائرة مغربية تطلق على ابنها اسم "محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على التواجد داخل فندق إقامة فريق سيدات الدفاع الحسنى المغربى للكرة الطائرة المتواجد حاليا فى القاهرة، للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة. وعبرت نجمات الفريق عن حبهن بنجم كرة القدم المصرى المحترف فى ليفربول محمد صلاح، كما أنهن رددوا هتاف "مو صلاح"، مؤكدين أنهن يتابعنه كثيرا. والجدير بالذكر أن إحدى لاعبات الفريق قالت إنها تنادى ابنها باسم مو صلاح من كثرة حبها للنجم العالمى.

طائرة الدفاع المغربى

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لاعبة كرة طائرة مغربية تطلق على ابنها اسم "محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.