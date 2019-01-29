شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الهلال السودانى وكوتوكو الغانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" محمود البنا حكمًا لمباراة الهلال السودانى وكوتوكو الغانى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

ويعاون البنا كل من: تحسين أبو السادات ويوسف البوساطى، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا. الجدير بالذكر أن البنا سيدير مباراة الزمالك مع المقاصة اليوم الثلاثاء فى الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز.