شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعالج "ركبة" الشيخ وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، حيث قام الشيخ بالجرى حول الملعب، وأداء تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل.

وكان الشيخ قد تعرض إلى إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية.

فى الوقت نفسه، خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة أمس أمام وادى دجلة فى الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة وادى دجلة أمس مرانا استشفائيا على هامش المران الجماعى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.