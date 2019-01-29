شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكسر الزمالك "نحس" المقاصة؟.. الأبيض لا يفوز على الفيومى "مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، أملاً فى تحقيق الثلاث نقاط للاستمرار فى صدارة جدول الدورى، بعد التعثر الأخير أمام بيراميدز بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا لم يسبق أن حقق الأبيض الفوز على الفريق الفيومى مرتين متتاليين فى نفس الموسم، طوال تاريخهما بالمسابقة، حيث التقى الفريقان فى 11 مباراة بالدورى، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، وتعادلا فى مباراة واحدة.

سجل المقاصة 17 هدفا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة فى مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة.

نجح السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، فى فك عُقدة الزمالك أمام المقاصة بعدما فاز عليه فى الدور الأول بهدف دون رد، بعدما فشل الأبيض فى الفوز على الفيومى لمدة 816 يومًا، منذ آخر فوز حققه الزمالك على المقاصة يوم 22 مايو 2016، فهل ينجح جروس فى استكمال كسر "عُقد" الأبيض ويحقق الفوز على الفيومى مرتين فى نفس الموسم لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء؟.. لذا يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كيف جاءت مباريات الفريقين فى المسابقة.

المواجهة الأولى بين الفريقين جاءت فى موسم 2010 – 2011، وفاز الزمالك فى مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للأبيض شيكابالا وأحمد جعفر "هدفين"، ومحمود فتح الله، فيما سجل أيمن حفنى وأيمن كمال وحسين حمدى، للفيومى.

فى مباراة الدور الثانى حقق المقاصة الفوز على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه عمر النجدى.

بعد توقف مسابقة الدورى وإلغاء موسم 2011 – 2012، لوقوع حادثة استاد بورسعيد، عاد الزمالك ومصر للمقاصة للمنافسة من جديد فى موسم 2014 – 2015، الذى حصل الأبيض على لقبه، ففاز فى مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف احرزهم أحمد سمير ومؤمن زكريا وأحمد السيد بالخطأ فى مرماه؛ مقابل هدف للمقاصة أحرزه أيمن عبد العزيز.

أما فى مباراة الدور الثانى استطاع مصر للمقاصة الثأر والفوز بهدفين أحرزهما أحمد الشيح وهانى سعيد، مقابل هدف أحرزه عمر جابر للزمالك.

فى موسم 2015 – 2016 تعادل الزمالك مع مصر للمقاصة فى مباراة الدور الأول بهدفين لكل فريق، حيث أحرز أيمن حفنى ومصطفى فتحى هدفى الأبيض، فيما أحرز محمود عبد العاطى وعمر النجدى، هدفى الفريق الفيومى.

فيما فاز الزمالك فى مباراة الدور الثانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز ثلاثية الأبيض باسم مرسى ومحمود كهربا "هدفين"، فيما أحرز السيد حمدى هدف المقاصة.

فاز المقاصة على الزمالك بهدف دون رد أحرزه حسين الشحات، فى مباراة الدور الأول التى جمعت بينهما موسم 2016 – 2017.

فيما احتسبت نتيجة مباراة الدور الثانى لصالح مصر للمقاصة، واعتبر الزمالك مهزومًا بهدفين دون رد، بعدما انسحب من المباراة ورفض النزول لأرض الملعب.

فى الموسم الماضى حقق المقاصة الفوز على الزمالك فى مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز جون أنطوى هدفين وحسين الشحات هدف، فيما أحرز مؤيد العجان هدف الأبيض.

وكرر المقاصة تفوقه فى مباراة الدور الثانى بعدما فاز على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه أحمد سامى فى الدقيقة 93 من زمن المباراة.

وأخيرًا فاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه الكونغولى كابونجو كاسونجو، قبل رحيله على سبيل الإعارة للوحدة السعودى، فى مباراة الدور الاول التى جمعت الفريقين هذا الموسم.

وتتساءل جماهير الزمالك هل يفوز فريقهم على المقاصة فى مباراة اليوم أم تظل "لعنة" الأرقام القياسية تُطارد الأبيض فى مبارياته أمام مصر للمقاصة.