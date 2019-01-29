شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وأبو ريدة يتفقدان استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عصر اليوم استاد السلام الذى يستضيف بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

واستمع أشرف صبحى من هانى أبو ريدة لمنظومة دخول وخروج الجماهير، وطالب وزير الشباب بتوفير كل التسهيلات لدخول وخروج الجماهير فى أقل وقت ممكن.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولات بمختلف الاستادات التى ستستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، والتأكد من سير أعمال الصيانة والتطوير بها.

وكان وزير الرياضة قام بجولة تفقدية يوم السبت الماضى داخل استاد القاهرة الدولى لمتابعة آخر التطورات والصيانة داخل أرضية الملعب، وبعض الأمور الإنشائية داخل هيئة استاد القاهرة.