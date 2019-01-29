شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على المقاصة بهدف كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، فى إطار الجولة العشرين من مسابقة الدورى.
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين بمسابقة الدورى قد أقيمت يوم 16 أغسطس الماضى، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المسابقة المحلية.
وقد انتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف أحرزه الكونغولى كابونجو كاسونجو فى الدقيقة 6 من أحداث المباراة من كرة رأسية.
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