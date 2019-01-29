شكرا لقرائتكم خبر عن الليثى يظهر فى مران الأهلى للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم إسماعيل الليثى لاعب الأهلى الجديد فى مران الفريق الجماعى اليوم الثلاثاء للمرة الأولى، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة. وكان الأهلى قد أعلن أمس تعاقده مع الليثى قادما من المصرية للاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف. ويستعد الأهلى لمواجهة سبيما التنزانى يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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