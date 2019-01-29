شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى: مبروك الانطلاقة الجديدة لـ"سوبر كورة" وننتظر مفاجآت أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق والمنضم حديثا إلى النجوم، موقع "سوبر كورة"، بانطلاقته الجديدة وسياسة الموقع فى ضخ أفكار جديدة لإثراء الصحافة الرياضية وإمتاع القراء والمهتمين بأخبار الرياضة المصرية.

ومن المقرر أن يظهر موقع سوبر جديد فى "سوبر كورة" فى ثوبه الجديد قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا 2019 ويقدم محتوى جديد يناسب ذوق القراء ومتابعى الرياضة المصرية والعربية والعالمية.

وأشاد الحضرى بالتغطية الإخبارية والتقارير النوعية التى تميزه عن غيره من المواقع المتخصصة والتى يقدمها موقع "سوبر كورة" لقرائه، متمنيا أن تكون بداية موفقة للموقع فى ثوبه الجديد قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا التى ستقام فى مصر وأن يستمر فى تقديم مفاجآت فى المونديال القارى، وأن يستمر فى تقديم كل ما يحتاجه المهتمون بالأخبار الرياضية وكل ما يتعلق بكرة القدم المصرية والعالمية.

ويقدم موقع "سوبر كورة" ما يدور فى كواليس الرياضة المصرية والعربية والعالمية، وتقديم كل ما يحتاج القارئ من معومات عن الفرق التى يشجعها والمنتخبات التى يدعهما.