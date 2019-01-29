شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب سمسطا أحمد سمير بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اللاعب أحمد سمير الظهير الأيسر السابق لنادى المنيا وسمسطا الحالى، لحادث والذى أدى لوفاته.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إنه تعرض لحادث منذ يومين أثناء عودته من التدريب وتم نقله للمستشفى ودخل بالأمس فى غيوبه، وقد فارق الحياة اليوم الثلاثاء ليرحل إلى خالقه.

وسبق للاعب أحمد سمير اللعب بصفوف وادى دجلة ومركز شباب مغاغة ونادى المنيا وشارك معهم فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز موسم 2012/2013 ومركز شباب الفشن وفريق سمسطا، وهو من اللاعبين أصحاب الخلق الرفيع.