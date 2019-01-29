"أنت البطل".. رسالة جديدة من "صلاح"

كتب: ضياء السقا

دعم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كتاب "أنت البطل"، والذي صدر مؤخرا بمعرض القاهرة الدولي، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التي قادها اللاعب المصري، خلال الفترة الماضية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من غلاف الكتاب، وعلق قائلا: "لا للمخدرات".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد طرحت عبر جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عملا قصصيا جديدا بعنوان "أنت البطل"، لتوعية أطفال المدارس بخطورة تعاطي المخدرات.

وتدور أحداث القصة التي أصدرتها دار نهضة مصر، وكتبها محمد فتحي ورسمها الرسام خالد عبد العزيز عن الطفل المصري "عمر" ، 13 عاما، الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان؛ حيث يقع صديق له في دائرة تعاطي المخدرات بسبب أصدقاء السوء دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن النجم الدولي قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما يجعله يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه حيث يتواصل مع البريد الإلكتروني للنادي الذي يلعب فيه الفرعون المصري وتستمر أحداث القصة مع العديد من المفاجآت.

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