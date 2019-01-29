كوليبالي لمصراوي: فسخت التعاقد مع الأهلي.. ولم أحصل على الاستغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول للأهلي، أنه فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، وحصل على مستحقاته كاملة.
وقال كوليبالي في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، إنه فسخ التعاقد مع النادي الأهلي بشكل نهائي ووقع على مخالصة للنادي، وفي المقابل حصل على مستحقاته.
وأضاف، أنه رغم فسخ التعاقد مع الأهلي والحصول على المستحقات الخاصة به لم يحصل حتى الآن على الاستغناء.
وفي وقت سابق كان اللاعب كوليبالي، قريب من الانتقال لنادي الشرطة العراقي، قبل أن يتراجع النادي عن القرار ، ليظهر بعدها نادي الفتح السعودي ويبدي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، قبل أن يصرف النظر هو الآخر ويتراجع في قرار التعاقد مع كوليبالي.
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