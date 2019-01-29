مران الأهلي.. فقرة تصويب.. تدريبات "خاصة" للرباعي.. وتأهيل أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانًا اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في الأول من فبراير بدوري الأبطال.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .

واجتمع لاسارتي مع جهازه المعاون لمدة ١٠ دقائق قبل نزول اللاعبين للمران كما عقد جلسة مع لاعبي الفريق للحديث عن أهمية المرحلة الحالية وضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات إلى جانب تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت خلال مباراة وادي دجلة.

وانتظم اللاعبون في التدريب الجماعي للفريق، بينما اكتفى كل من حسام عاشور وحمدي فتحي ومروان محسن بالجري حول الملعب إلى جانب تدريبات الكرة.

ومن المقرر أن ينضم حسام عاشور للتدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غد الأربعاء.

وواصل كل من وليد ازارو وأحمد الشيخ أداء البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

واكتفى كل من علي معلول وعمرو السولية وناصر ماهر رمضان صبحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم بأداء تدريبات في صالة الجيم، بينما أدى كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحسين الشحات تدريبات استشفائية.

وحرص لاسارتي على تدريب اللاعبين على فقرة التصويبات قبل إجراء تقسيمة في الملعب، بينما قاد المدرب المساعد لمارتن لاسارتي ترديبات خاصة للرباعي شريف إكرامي وأحمد حمودي وسعد سمير وباسم علي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على فيتا كلوب في الجولة الأولى (2-0)، وتعادل إيجابي أمام شبيبة الساورة (1-1).