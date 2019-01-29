مصدر لـ"الخليج 365" يكشف حجم إصابة ياسر إبراهيم ومدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر مسؤول في الجهاز الفني للأهلي أن اللاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر يعاني من الإصابة بشد في العضلتين الضامة والخلفية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن إبراهيم سيحتاج للغياب عن الملاعب مدة لن تقل عن 10 أيام.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري.

ولم يستطع اللاعب استكمال المباراة بعد مرور 30 دقيقة ليخرج خلال الشوط الأول ويحل بدلًا منه اللاعب سعد سمير.

جدير بالذكر أن ياسر إبراهيم انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من سموحة السكندري.