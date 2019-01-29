تركي آل الشيخ يسخر من منتخب قطر قبل مباراة الإمارات بكأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: سخر، تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم من المنتخب القطري قبل مباراة نصف نهائي كأس أمم آسيا. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل انطلاق المواجهة: "المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي." وأضاف: "حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام." وفي إشارة للعناصر القطرية المجنسة. ويواجه قطر الإمارات في نصف نهائي كأس آسيا وذلك على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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