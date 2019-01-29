مباشر.. قبل نهائي أمم آسيا.. الإمارات 0 - 3 قطر.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تأهل المنتخب القطري لنهائي كأس آسيا، بعد الفوز على الإمارات صاحب الأرض والجمهور بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

تشكيل الإمارات: خالد عيسى، بندر الحربي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، عامر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الحمادي، علي مبخوت.

تشكيل قطر: سعد الشيب، بيدرو، سالم الهاجري، عبد الكريم حسن، عاصم عمر، طارق سليمان، خوخي بوعلام، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي.

تقدم المنتخب القطري في الدقيقة 22 عن طريق بوعلام خوخي الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الزاوية اليمنى للحارس خالد عيسى، الذي فشل في التعامل معها.

واستطاع المعز علي هداف البطولة الاختراق في الدقيقة 31، وتسديد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس الإمارات لتسكن الشباك، مسجلا الهدف الثاني.

وتلاعب الهيدوس بدافع الإمارات لينفرد بالمرمى، قبل أن يضعها بشكل رائع أعلى الحارس خالد عيسى، معلنًا عن ثالث أهداف قطر في المواجهة.

وجاء الهدف الرابع لقطر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق حامد إسماعيل .

وبفوز قطر على الإمارات، تتأهل للمباراة النهائية بكأس آسيا، لأول مرة في تاريخها وتواجه منتخب اليابان، والذي كان قد فاز على ايران بثلاثة أهداف دون رد.