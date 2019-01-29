رياضة | منتخب قطر تتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر تتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.

وبهذا الفوز ضربت قطر موعدًا للتاريخ في المباراة النهائية مع المنتخب الياباني الذي تأهل بدوره إلى النهائي بعد فوزه بالأمس على منتخب إيران بثلاثة أهداف نظيفة.

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