رياضة | عاجل.. قطر تضيف الهدف الثالث في شباك الإمارات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تضيف الهدف الثالث في شباك الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويلتقي الفائز ما بين قطر والإمارات مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.
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