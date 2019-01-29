رياضة | عاجل.. قطر تضيف الهدف الثالث في شباك الإمارات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تضيف الهدف الثالث في شباك الإمارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل خالد حسن الهيدوس، نجم المنتخب القطري الهدف الثالث لمنتخب بلاده أمام نظيره الإماراتي، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات. ويلتقي الفائز ما بين قطر والإمارات مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية.

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