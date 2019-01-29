رياضة | صفقة مفاجئة على طاولة تعاقدات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مفاجئة على طاولة تعاقدات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني صفقة هجومية جديدة على قائمة تعاقدات الفريق لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد رصد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت والمعار من نادي بنفيكا البرتغالي صاحب الـ21 عاما.

واشارت الصحيفة، إلي أن فرانكفورت يخطط للتعاقد مع لوكا يوفيتش من بنفيكا عن طريق تنفيذ بند خيار الشراء بعد نهاية الموسم الجاري.

واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيدخل في صدام متوقع مع برشلونة وبايرن ميونيخ بعد اهتمام الثنائي بضم اللاعب في الصيف عقب تألقه مع فرانكفورت.

ولد لوكا يوفيتش في البوسنة ويملك جواز سفر صربي، سجل 18 هدفا في 25 مباراة مع فريقه الألماني بواقع 13 هدف في الدوري الألماني وخمسة في الدوري الأوروبي.