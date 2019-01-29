رياضة | برشلونة يخطط لحسم آخر صفقاته في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لحسم آخر صفقاته في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة نادي برشلونة، في حسم صفقة جان كلاير توديبو لاعب نادي تولوز الفرنسي، وذلك قبل إنتهاء فترة الميركاتو الشتوي الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن على الرغم من أن المدرب إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة قال إنه لا يحتاج إلى صفقات أخرى لكن مجلس الإدارة قد خطط للحصول على توقيع جان كلاير توديبو هذا الشهر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي تولوز الفرنسي بعد إعلان برشلونة عن ضم توديبو في الصيف مجاناً بعد انتهاء عقده، لا يسمح له بالتدرب مع الفريق الأول أو الاحتياطي ولا يشارك حتى ولو دقيقة منذ نوفمبر الماضي.

وقرر اللاعب الرحيل في يناير إلى برشلونة بعد أن تم تجميده، حتى يتأقلم في البارسا مع إرنستو فالفيردي وزملائه في الفريق من أجل أن يصبح لاعباً مهماً في الموسم المقبل داخل الكامب نو.

جدير بالذكر فأن نادي برشلونة قد أعلن عن ضم فرينكي دي يونج قادماً من صفوف أياكس أمستردام.