رياضة | عاجل.. وفاة لاعب وادي دجلة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة لاعب وادي دجلة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي اليوم الثلاثاء، أحمد سمير الظهير الأيسر السابق لنادى المنيا وسمسطا الحالى، وذلك إثر حادث سير.

وتعرض الظهير الايسر السابق لفريق المنيا لحادث سير منذ يومين أثناء عودته من التدريب وتم نقله للمستشفى ودخل بالأمس فى غيوبه، وقد فارق الحياة اليوم الثلاثاء ليرحل عن عالمنا.

ويعتبر أحمد سمير واحد من اللاعبين المميزين، لعب ضمن صفوف أندية وادي دجلة ومركز شباب مغاغة ومركز شباب الفشن وفريق سمسطا، كما شارك في تأهل المنيا للدوري الممتاز موسم 2012-2013.