رياضة | تدريبات بدنية في مران الأهلي والشيخ يؤدي برنامجه التأهيلي

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أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة سمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
كما خصص المدير الفني فقرة في المران للتحمل البدني، وتدريبات بدنية إضافية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال.
وحرص لاسارتي، على الحديث مع اللاعبين، وتوجيه تعليمات خاصة لهم.
وأدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم، اليوم، على ملعب التتش.
وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.
وكان الشيخ قد تعرض إلى إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية.
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