رياضة | تدريبات بدنية في مران الأهلي والشيخ يؤدي برنامجه التأهيلي

كما خصص المدير الفني فقرة في المران للتحمل البدني، وتدريبات بدنية إضافية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال.

وحرص لاسارتي، على الحديث مع اللاعبين، وتوجيه تعليمات خاصة لهم.

وأدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم، اليوم، على ملعب التتش.

وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

وكان الشيخ قد تعرض إلى إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية.