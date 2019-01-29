رياضة | نجم وسط مانشستر يونايتد يقترب كثيرًا من الإنتقال لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط مانشستر يونايتد يقترب كثيرًا من الإنتقال لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحيفة بريطانية، عن تطورات جديدة، بشأن التعاقد مع نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، الاسباني خوان ماتا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" االبريطانية، فإن وكيل أعمال اللاعب خوان ماتا قد التقى بممثلي إدارة نادي برشلونة، من أجل بحث سبل التعاقد مع اللاعب.
ومن الجدير بالذكر أن اللاعب الإسباني ينتهي عقدة في نهاية الموسم، ومن ثم فإنه قد ينتقل إلى برشلونة بصفقة "مجانية"، وهذا ما يسعى إليه مسئولي النادي الكتالوني.
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