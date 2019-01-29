رياضة | لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل المران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل المران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .

واجتمع لاسارتي مع جهازه المعاون لمدة ١٠ دقائق قبل نزول اللاعبين للمران كما عقد جلسة مع لاعبي الفريق للحديث عن أهمية المرحلة الحالية وضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات على الصعيدين المحلي والقاري .

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.