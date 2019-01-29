رياضة | ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزانى فى دورى أبطال افريقيا بسبب الاصابة.
وأثبتت الأشعة التى خضع لها المدافع، إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، الأمر الذي يستلتزم خضوعه لبرنامج علاجى يستغرق عشرة أيام قبل أن يعود مجددًا للتدريبات الجماعية.
وكان ياسر قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام وادي دجلة في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة، وحل زميله سعد الدين سمير بديلا له.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أيوريدة، عن موافقة الجهات الأمنية على تحديد 10 آلا متفرج لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن الأمن وافق رسميًا على حضور هذا العدد في مباراة الأهلى وسيمبا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أجرى اتصالات مكثفة مع مسئولى الجبلاية للاتفاق على العدد المسموح بحضوره مباراة بطل تنزانيا المرتقبة.
ويلتقي الأهلي سيمبا التنزاني، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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