رياضة | ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رسميًا عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزانى فى دورى أبطال افريقيا بسبب الاصابة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها المدافع، إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، الأمر الذي يستلتزم خضوعه لبرنامج علاجى يستغرق عشرة أيام قبل أن يعود مجددًا للتدريبات الجماعية.

وكان ياسر قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام وادي دجلة في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة، وحل زميله سعد الدين سمير بديلا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.