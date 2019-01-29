رياضة | مدرب إشبيلية: كل النتائج واردة أمام برشلونة.. وهدفنا التأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية: كل النتائج واردة أمام برشلونة.. وهدفنا التأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بابلو ماتشين، المدير الفني لفريق اشبيلية الاسباني، أن نية فريقه واضحة وهي أن يتجاوزا هذا الدور من المنافسة في بطولة كأس الملك على حساب برشلونة.

وقال بابلو ماشين خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البارسا: "نعرف جيدا أننا نواجه خصما تنافسيا جدا كما أنه حاليا حامل لقبي كأس الملك والليجا".

وأضاف مدرب إشبيلية: "كل اللاعبين الكبار يرغبون باللعب في مثل هذه المباريات وفي الملاعب الكبيرة، ومباراة الغد هي واحدة من تلك المباريات، نحن نريد أن ننافس بشكل جيد لكي تكون لنا خيارات للمرور للدور المقبل".

وواصل: "كنّا أفضل في مباراة الذهاب، لكنني متأكد أن برشلونة سيحاول العودة".

واختتم بقوله: "أعتقد أن فرص التعادل موجودة، مباراة في الكامب نو من الممكن أن تكون طويلة وتوقّع حدوث أي شي".