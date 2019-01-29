رياضة | مارتن يول يقترب من قيادة أهلي جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن يول يقترب من قيادة أهلي جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعويدة إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبدالله بترجي بدأت البحث عن مدير فني جديد للفريق الأهلاوي بدلًا من الأرجنتيني بابلو جويدي الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الأهلي بدأت فعلياً التفاوض مع المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي المصري لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي خلال الفترة الحالية خلفًا لـ"جويدي".

وأكدت الصحيفة السعودية أن الإدارة الأهلاوية توصلت لاتفاق شفهي مع المدرب الهولندي الجديد، وكثفت مساعيها لحسم التعاقد معه خلال الـ(48) ساعة القادمة، لقيادة الفريق الأهلاوي في الفترة المقبلة.

يذكر أن المدرب الهولندي الجديد صاحب الـ63 عاماً، أشرف على تدريب أندية توتنهام، وهامبورج، وفولهام، وأياكس.

كما سبق وتولي "مارتن يول" قيادة فريق الأهلي المصري وقاده للتتويج بلقب الدوري المصري موسم 2015-2016، ولكنه تقدم بإستقالته، بعد واقعة اقتحام الجماهير تدريبات الفريق، اعتراضا على سوء النتائج والخروج من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.