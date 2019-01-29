رياضة | الإسماعيلي يفوز على فاقوس وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز على فاقوس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الإسماعيلى فوزا على فاقوس احد أندية المظاليم بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم ، ضمن استعدادات الدراويش لمباراته أمام مصر المقاصة يوم 7 فبراير المقبل بالدورى المحلى. ثنائية الدراويش حملت توقيع الثنائى المحترف “أودا مارشال” النيجيرى و”يحيى زايد” التنزانى فى الشوط الثانى. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم .. محمد مجدى – احمد أيمن – محمد هاشم – ريتشارد بافور- علاء عبد العظيم – محمد الضرف – عماد حمدى – عمر الوحش – وجية عبد الحكيم – اودا مرشال -يحيى زايد. وكان الفريق قد فاز أمس على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين لحساب الجولة الــ20 من عمر المسابقة.

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