رياضة | ميسي يعلنها: هذا الشخص هو الوحيد القادر على انتقادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعلنها: هذا الشخص هو الوحيد القادر على انتقادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن تعرضه للانتقادات من نجله الأكبر تياجو في حالة فعل شيء خاطيء على أرض الملعب.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس الرياضية :" تياجو يفهم كرة القدم لأنه أكبر من إخوته ويتحدث عن كل شيء معي في كرة القدم، فهو متعلق بشدة بكل شيء يخص هذه اللعبة".

وعند سؤاله حول ما إذا كان تياجو يتحدث معه عند الخسارة، أضاف :"من الصعب دائمًا تقبل الهزائم والأداء السي ولكن تياجو الآن يجبرني على التعليق على ما حدث وشرحه".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً :"ابني يتابع كل شيء ويطرح كل الأسئلة الممكنة ويعطيني ملاحظات عندما لا تسير الأمور على ما يرام. نعم نعم، تلقيت منه بالفعل بعض الانتقادات".