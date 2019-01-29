اخبار الرياضه

رياضة | نجم وسط برشلونة ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة

0 نشر
0 0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، في التوصل لاتفاق مع نادي أرسنال الإنجليزي، بشأن انتقال نجم وسط البارسا دينيس سواريز، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البارسا والأرسنال أغلقا صفقة إنتقال دنيس سواريز، بالإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، وقام البارسا بتجديد عقد اللاعب لـ 2021 قبل ذهابه بالإعارة، لكي يضمن قيمته السوقية.

الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي سيقوم بدفع جزء من المبلغ الأن، ثم بقية المبلغ بالصيف القادم، وسيكون الشراء بمبلغ يتراوح بين 20 لـ 25 مليون يورو.

وأشارت الصحفية الكتالونية، أن البارسا يملك عرضين من ناديي إشبيلية ومن ريال بيتيس الإسبانيين، وبلغت قيمته بين الـ15 والـ19 مليون يورو من أجل سواريز، لكن اللاعب صمم على الذهاب لـ الأرسنال، خاصة أن أوناي إيمري مدرب المدفعجية قد صمم أيضًا على التعاقد معه.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | نجم وسط برشلونة ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى