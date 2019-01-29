رياضة | نجم وسط برشلونة ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط برشلونة ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي سيقوم بدفع جزء من المبلغ الأن، ثم بقية المبلغ بالصيف القادم، وسيكون الشراء بمبلغ يتراوح بين 20 لـ 25 مليون يورو.
وأشارت الصحفية الكتالونية، أن البارسا يملك عرضين من ناديي إشبيلية ومن ريال بيتيس الإسبانيين، وبلغت قيمته بين الـ15 والـ19 مليون يورو من أجل سواريز، لكن اللاعب صمم على الذهاب لـ الأرسنال، خاصة أن أوناي إيمري مدرب المدفعجية قد صمم أيضًا على التعاقد معه.
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