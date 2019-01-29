رياضة | نجم وسط برشلونة ينتقل إلى أرسنال بعد مفاوضات طويلة

نجح نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، في التوصل لاتفاق مع نادي أرسنال الإنجليزي، بشأن انتقال نجم وسط البارسا دينيس سواريز، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البارسا والأرسنال أغلقا صفقة إنتقال دنيس سواريز، بالإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، وقام البارسا بتجديد عقد اللاعب لـ 2021 قبل ذهابه بالإعارة، لكي يضمن قيمته السوقية.

الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي سيقوم بدفع جزء من المبلغ الأن، ثم بقية المبلغ بالصيف القادم، وسيكون الشراء بمبلغ يتراوح بين 20 لـ 25 مليون يورو.

وأشارت الصحفية الكتالونية، أن البارسا يملك عرضين من ناديي إشبيلية ومن ريال بيتيس الإسبانيين، وبلغت قيمته بين الـ15 والـ19 مليون يورو من أجل سواريز، لكن اللاعب صمم على الذهاب لـ الأرسنال، خاصة أن أوناي إيمري مدرب المدفعجية قد صمم أيضًا على التعاقد معه.