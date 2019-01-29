رياضة | إشبيلية يفاجئ برشلونة بالقوة الضاربة قبل الموقعة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يفاجئ برشلونة بالقوة الضاربة قبل الموقعة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني لمواجهة برشلونة يوم غد الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو.

ونجح إشبيلية في تحقيق الفوز بلقاء الذهاب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

ونشر الموقع الرسمي لنادي إشبيلية قائمة الفريق الرسمية والتي جائت كالتالي:

حراسة المرمي: فاتشك، سوريانو

خط الدفاع: غوميز، كاير، كاريكو، خافي، ميركادو، ووبر

خط الوسط: ميسا، أمادو، بانيجا، سارابيا، روج، أرينا، فازكويز

خط الهجوم: بن يدر، سيلفا، برومس