رياضة | برشلونة يواصل مساعيه لإنقاذ نجمه الجديد من جحيم تولوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل مساعيه لإنقاذ نجمه الجديد من جحيم تولوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الاسباني يواصل مساعيه من أجل الوصول لطريقة ينقذ بها نجمه الشاب جان كلاير توديبو من التعسف الذي يلقاه في ناديه تولوز الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا يحاول حل مشكلة مدافعه توديبو والذي يقع الأن تحت عقاب رئيسه أوليفييه سادران الذي منعه من اللعب أو التدريب مع الفريق الأول والرديف، بل فقط سمح له بالتدرب مع فريق تحت19 سنة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العقاب سببه، رفضه توديبو تجديد عقده والإنتقال مجانا للبارسا، ولذلك فإن الإدارة الكتالونية الأن تحاول إما جلبه الأن أو توصل للحل مع الرئيس سادران.