رياضة | ريال مدريد يضحي بلاعب ومبلغ مالي لضم صفقة الحلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بلاعب ومبلغ مالي لضم صفقة الحلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز نادي ريال مدريد خطة جديدة نحو التعاقد مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن ريال مدريد جهز استراتيجية جديدة من أجل التعاقد مع هازارد دون دفع مبلغ كبير في الميركاتو المقبل.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يفكر في تقديم كوفاسيتش كصفقة مقايضة مع هازارد مع مدفع مبلغ مالي بقيمة 30 مليون يورو لتفادي دفع مبلغ باهظ.

ويقضي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع تشيلسي وهناك اتجاه داخل إدارة البلوز بضمه بشكل نهائي بعد تألقه مع المدرب ساري.