رياضة | مفاجأة.. برشلونة يرفض ضم نجم اليونايتد مجانا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يرفض ضم نجم اليونايتد مجانا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة متفائل بعودة فيليب كوتينيو إلى مستواه الحقيقي وهو الأمر الذي دفع مسؤولي البلوجرانا لرفض التعاقد مع خوان ماتا.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أحد وكلاء خوان ماتا عرض موكله على البارسا الذي سيصل مجانًا في الصيف المقبل وهو يلعب في نفس مركز كوتينيو ولكن بعد اجتماع مع البرازيلي مؤخرًا راهن النادي الكاتالوني على عودة كوتينيو إلى مستواه المعهود لذلك تم رفض التعاقد مع ماتا.
ولعب خوان ماتا البالغ من العمر 30 سنة في البريميرليج لمدة ثماني سنوات ولعب لصالح تشيلسي ومانشستر يونايتد كما مثّل المنتخب الإسباني لبعض الفترات خلال مسيرته.
يذكر أن برشلونة يرى أن التفريط في كوتينيو سيكون مستحيلًا في الوقت الراهن بعد أن كافح مرارًا وتكرارًا لضمه من ليفربول ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.
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