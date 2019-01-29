رياضة | شوستر: انتقالي من برشلونة إلى ريال مدريد كان في قمة الصعوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوستر: انتقالي من برشلونة إلى ريال مدريد كان في قمة الصعوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسطورة الكرة الألمانية بيرند شوستر، لاعب برشلونة وريال مدريد الاسبانيين سابقاً، أن الإنتقال من برشلونة إلى ريال مدريد كان أصعب عليه من الإنتقال من الريال إلى أتلتيكو مدريد. وقال شوستر في تصريحات صحفية: "أول مرة واجهت برشلونة كخصم حينما كنت مع الريال كان لدي وقت سيء جداً". وأكمل بقوله: "لكن كان يجب علي أن أتصرف كمحترف، وأن أضع عواطفي جانبًا، وأقدم كل ما لدي منأجل فريقي الجديد".

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