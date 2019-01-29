رياضة | الليثي ينتظم في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليثي ينتظم في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم إسماعيل الليثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، في مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الثلاثاء للمرة الأولى، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد أعلن أمس الإثنين، عن تعاقده مع الليثي، قادما من المصرية للاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

واعتذر الفريق عن خوض المباراة الودية والتي كان مقرر لها عصر اليوم أمام المعادي بالتتش، لتجربة بعض العناصر الغير أساسية للإعتماد عليهم بالفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.