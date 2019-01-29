رياضة | عاجل.. المعز علي يهز شباك الإمارات بالهدف الثاني 2-0 لقطر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعز علي يهز شباك الإمارات بالهدف الثاني 2-0 لقطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويلتقي الفائز من قطر والإمارات مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة.
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