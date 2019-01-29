رياضة | عاجل.. المعز علي يهز شباك الإمارات بالهدف الثاني 2-0 لقطر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المعز علي يهز شباك الإمارات بالهدف الثاني 2-0 لقطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المعز علي، مهاجم ونجم المنتخب القطري، الهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام نظيره الإماراتـي، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويلتقي الفائز من قطر والإمارات مع المنتخب الياباني في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة.