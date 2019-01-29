رياضة | كلوب: مشاركة فان دايك أمام ليستر مشكوك فيها.. وهذه حلولي لمشاكل لجبهة اليمنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: مشاركة فان دايك أمام ليستر مشكوك فيها.. وهذه حلولي لمشاكل لجبهة اليمنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف كلوب عن معسكر دبي: "لم يكن هٌناك أي شيئ على مواقع التواصل ؟ فقط مقطع صغير لتدريب [ تشامبرلين ] لقد كان رائعاً ، اللعب لم يكن مسموحاً لجميع اللاعبين ، الآن لدينا وقت أكبر".
وواصل: "المٌنافسة الأفضل هي تحقيق البريميرليج، المراكز الأربعة الأولى مٌهمة جداً لإنها تضمن لك الأموال للموسم القادم".
وأكمل: "في نادي كـ [ ليفربول ] نحن علينا أن نذهب دائماً لكل شيئ ، من المٌهم جداً أن نتواجد في دوري أبطال أوروبا العام القادم".
واستطرد: "إنهم يحبون اللعب أمام الكبار ، إنهم خطر حقيقي، نحن نتوقع أن نواجه خصم شرس وخطير، إنهم حقاً يملكون فريقاً جيداً وموهوب، وكذلك فاردي والذي هو واحد من أفضل المٌهاجمين في البريمرليج".
وعلق كلوب على مباراة ليستر قائلاً: "أنا سعيد لإنها مباراة مسائية يوم الأربعاء، وكما إنني آمل من جماهيرنا بأن يشعرون بإننا بحاجة إلى الدعم الحقيقي، الأمر يتعلق بالضغط على كل شيئ".
وبسؤواله عن جدولة المباريات قال: "إذا حققنا الفوز في مبارياتنا فـ نحن لا نهتم بنتائج الآخرين ، أنا أتوقع بأن يفوز [ مان سيتي ] جميع مبارياتهم ، أنت عليك أن تقوم بعملك إذا أردت أن تحصل على شيئٌ ما ، التركيز على الأندية الأخرى لن يٌساعد ، أتوقع أن نتصدر بفارق نقطة قبل مباراة الغد".
واختتم كلوب الحديث عن مركز الظهير الأيمن قائلاً: "مع غياب [ جو جوميز، أرنولد، ميلنر] سوف نلعب بظهير أيمن أو رٌبما بجناح مٌتأخر، رائع".
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