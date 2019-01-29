رياضة | كلوب: مشاركة فان دايك أمام ليستر مشكوك فيها.. وهذه حلولي لمشاكل لجبهة اليمنى

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي ليستر سيتي غدًا: "جيني تدرب مع الفريق وفابينهو سوف يتدرب اليوم، أرنولد يقترب شيئاً فـ شيئاً ولكنه ليس مٌتاح بعد".

وأضاف كلوب عن معسكر دبي: "لم يكن هٌناك أي شيئ على مواقع التواصل ؟ فقط مقطع صغير لتدريب [ تشامبرلين ] لقد كان رائعاً ، اللعب لم يكن مسموحاً لجميع اللاعبين ، الآن لدينا وقت أكبر".

وواصل: "المٌنافسة الأفضل هي تحقيق البريميرليج، المراكز الأربعة الأولى مٌهمة جداً لإنها تضمن لك الأموال للموسم القادم".

وأكمل: "في نادي كـ [ ليفربول ] نحن علينا أن نذهب دائماً لكل شيئ ، من المٌهم جداً أن نتواجد في دوري أبطال أوروبا العام القادم".

واستطرد: "إنهم يحبون اللعب أمام الكبار ، إنهم خطر حقيقي، نحن نتوقع أن نواجه خصم شرس وخطير، إنهم حقاً يملكون فريقاً جيداً وموهوب، وكذلك فاردي والذي هو واحد من أفضل المٌهاجمين في البريمرليج".