رياضة | عاجل.. قطر تتقدم على الإمارات بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطر تتقدم على الإمارات بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بوعلام خوخي لاعب المنتخب القطري، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك الإمارات، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس أسيا 2019.

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