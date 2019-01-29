رياضة | تركي آل الشيخ يسخر من منتخب قطر "المُجنس" قبل مواجهة الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يسخر من منتخب قطر "المُجنس" قبل مواجهة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية من المنتخب القطري، بسبب تواجد العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة ضمن صفوفه، وذلك قبل مباراة الهامة والمرتقبة أمام منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر": " المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الإمارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعًا لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي".

ويضم منتخب قطر العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة أبرزهم، السودانية والمصرية والجزائرية والعراقية والمالية والتنزانية والبرتغالية، ليُطلق عليه الإعلام "منتخب المُجنسين".

وتقام اليوم الثلاثاء، مباراة قطر والإمارات بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

وحجز منتخب الإمارات مقعده فى الدور نصف النهائى للمرة الثانية على التوالي بمسابقة كأس آسيا بعدما تغلب على منتخب أستراليا "حامل اللقب" بهدف دون مقابل، فيما تغلب منتخب قطر على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها.



