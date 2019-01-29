اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

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لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

يستضيف فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 29/ 1/ 2019 على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الأبيض لمواصلة الانتصارات فى المسابقة للاستمرار فى تصدر جدول الدورى وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادى بيراميدز صاحب المركز الثانى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والمقاصة في الثامنة مساء اليوم، وتنقل عبر شاشتى "ON Sport" والنيل للرياضة.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

نقاط وترتيب الفريقين قبل المواجهة

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

تاريخ مواجهات الفريقين.. تفوق الأبيض

التقى الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتق الفريقان من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها في مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالهم الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى، فيما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفًا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة في مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام الفريق الفيومى.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

الزمالك يستعيد "أوباما"

يستعيد الزمالك جهود يوسف إبراهيم "أوباما" حيث سيعود للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام المقاصة، بعد غيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف وستكون عودته على حساب محمد إبراهيم فيما يفقد الزمالك عبدالله جمعة، بعد طرده فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، لذا من المقرر، أن يدفع جروس ببهاء مجدى، فى مركز الظهير الأيسر أمام المقاصة، كما يواصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، الغياب عن الأبيض أمام الفريق الفيومى للإصابة.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: "عماد السيد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة االزمالك والمقاصة بث مباشر | kora online