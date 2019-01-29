اونلاين | يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف بالدوري المصري مجانا لايف الآن

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يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف بالدوري المصري مجانا لايف الآن

ننقل لكم مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء 29 يناير على ملعب بتروسبورت، حيث يأمل نادي الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم والتغلب على منافسه من أجل تحقيق اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، ولكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل وجود خصم قوي وهو نادي المقاصة، ومن خلال هذا المقال نضيف لكم رابط يلا شوت hd بث مباشر الزمالك ضد مصر المقاصة قبل بدايتها بدقائق.

الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام المقاصة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال شاشة قناة أون سبورت وقناة النيل للرياضة الذي لديهم الحقوق الحصرية لإذاعة كافة لقاءات الدوري المصري بالتعليق العربي.

يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف بالدوري المصري مجانا لايف الآن

يلا شوت مباراة الزمالك والمقاصة

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاصة عبر النايل سات على قناة أون سبورت، أو من خلال الإنترنت اون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل بداية اللقاء مباشرة لمتابعة المواجهة المُشوقة التي ستكون حاسمة بشكل كبير في الصراع على اللقب.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مباشر

تابعونا عبر تلك الصفحة وسنوفر لكم رابط بث حي مباشرة لمتابعة اللقاء بجودة عالية اتش دي حتى يستطيع محبي الساحرة المستديرة الإستمتاع بالمواجهة المنتظرة بين الفريقين.

ويحاول نادي الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الغائب عن خزائن النادي منذ التتويج الأخير قبل أربع سنوات، ويتصدر الفريق الدوري وهو الآن في مرحلة الحفاظ على صدارته.

يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف بالدوري المصري مجانا لايف الآن

ألتقيا الزمالك والمقاصة في 11 مواجهة من قبل تاريخياً، حقق الفريق الفيومي الانتصار ست مرات، مقابل أربع مرات للأبيض، فيما كان التعادل حاسماً في لقاء وحيد بينهما.

وتم الإعلان عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المواجهة، حيث سيكون حكم الساحة هو الدولي محمود البنا، وسيعاوناه كلاً من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، فيما سيكون الحكم الرابع هو سيد عبدالله.

وسيفتقد الزمالك لاعبه عبدالله جمعه بسبب الطرد الذي تعرض له أمام بيراميدز، فيما سيعود النجم يوسف أوباما للتشكيلة بعد غيابه مؤخراً للإيقاف.

سيغيب حمدي النقاز عن تلك المباراة وسيحل مكانه حازم أمام، بينما سيعود بهء مجدي لشغل الجهة اليسرى من اللقاء.

يلا شوت حصري hd مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر Tab3live الاسطورة كورة لايف بالدوري المصري مجانا لايف الآن