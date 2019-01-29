اونلاين | يلا شوت al-ittihad .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | yalla shoot

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يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والشباب يوم السبت القادم 29 يناير 2019، الموافق 23 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2018-19.

يدخل العميد هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب فريق التقدم بثلاثية دون رد في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الملك، ليلاقي فريق الباطن في الدور ربع النهائي من البطولة، أما في الدوري فكانت آخر مبارياته أمام القادسية وحقق الفوز في هذا اللقاء بهدف نظيف، فحتى الآن خاض الفريق 16 مباراة في بطولة الدوري، احتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بعد تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في ثلاث وتلقى 11 هزيمة.

يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 32 نقطة خلف النصر صاحب المركز الثاني والهلال صاحب الصدراة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من خسارة أمام التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وودع البطولة، ولعب الفريق 16 مباراة، حقق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وخسر مبارتين فقط.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية .

المعلقين : فهد العتيبي (KSA) + حماد العنزي (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الشباب (1-0) الإتحاد.

موعد المباراة :

8:20 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:20 مساءاً بتوقيت مصر .

7:20 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:20 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:20 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:20 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:20 مساءاً بتوقيت العراق .

7:20 مساءاً بتوقيت السودان .

8:20 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:20 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:20 مساءاً بتوقيت تونس .

6:20 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:20 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:20 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:20 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:20 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:20 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:20 مساءاً بتوقيت قطر.

5:20 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:20 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:20 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لن يغيب عن الاتحاد في المباراة ضد الشباب أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب

سلافين بيليتش لخوض هذه المواجهة.

سيبدأ المدرب الكرواتي بنفس طريقته المعتادة، وسيعتمد على الثنائي جيرمان، الدحيم في قلب الدفاع، أما في الأمام فسيتواجد بيشيتش، وخلفه فهد المولد، كارلوس فييانويفا، رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

عساف القرني

منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عمار الدحيم - حسن معاذ

جوناس - خالد السميري

فهد المولد - كارلوس فييانويفا - رومارينيو

أليكساندر بيشيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لن يفتقد الشباب لأي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراة الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد للعودة من الجوهرة المشعة بالثلاث نقاط.

سيعتمد سوموديكا على طريقته المعتادة، وسيبدأ بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي صوماليا، جامان، بن العمري وإيلر، أما في الوسط فسيتواجد الثلاثي الصليهم، الخيبري والشمري، أما في الهجوم فسيتواجد الشمراني، بجانب بوديسكو وباهبري.

التشكيل | 4-3-3

فاروق بن مصطفى

إيلر - جمال بن العمري - فاليريكا جامان - صوماليا

عبد الملك الشمري - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم

كونستانتين بوديسكو - ناصر الشمراني - هتان باهبري